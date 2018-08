Dood stinkdier in Park Vijversburg inderdaad van AquaZoo

Het stinkdier dat dood werd gevonden bij Park Vijversburg bij Tytsjerk en naar het Natuurmuseum is gebracht, komt inderdaad uit AquaZoo. Het dierenverblijf is er donderdagochtend achtergekomen dat ze een stinkdier missen. Na onderzoek blijkt dat dat hetzelfde dier is dat in Vijversburg is gevonden.