Dood stinkdier gevonden in Park Vijversburg

Bij het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden is donderdagochtend een dood wild stinkdier gebracht. Het beest was aangetroffen bij Park Vijversburg in Tytsjerk. Er wordt uitgezocht waar het stinkdier precies vandaan komt. Mogelijk is het ontsnapt uit dierenverblijf AquaZoo bij Leeuwarden. Dat mist een stinkdier. Dat dier is gechipt en medewerkers van AquaZoo gaan nu onderzoeken of het om hun stinkdier gaat.