Veel bezorgde reacties over gezondheid van weerman Piet Paulusma

Ook op de redactie van Omrop Fryslân is geschrokken gereageerd op de ziekenhuisopname van Piet. "Onze luisteraars en kijkers zijn zó aan Piet gewend, dat het al snel opvalt als hij er niet is", zegt hoofdredacteur Klaas Geert Bakker. "Het waar van Piet hoort er gewoon bij en als hij er dan niet is, dan mis je hem direct. Gelukkig hebben we met Jan Jonkman en Piets dochter Martsje goede vervangers."