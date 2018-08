Vakbond FNV dreigt met acties onder ambulancemedewerkers

Hoger salaris

De vakbond eist een flink hoger salaris om de lonen in de pas te laten lopen met andere sectoren in de zorg. Ook wil FNV afspraken maken om het personeelstekort op te lossen. Ambulancepersoneel voert al tijden actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Begin dit jaar voerden de medewerkers stiptheidsacties nadat een cao-overleg was mislukt.