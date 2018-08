Geen Friese organisaties in onderzoek naar ingrijpen thuiszorg

In het onderzoek dat de Consumentenbond heet gedaan naar het ingrijpen bij de thuiszorg door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd komen geen Friese organisaties voor. De Consumentenbond heeft de vijftig laatste bezoeken van de inspectie aan thuiszorgorganisaties bekeken en concludeert daaruit dat maar twee van de vijftig organisaties aan de randvoorwaarden voor goede zorg voldoen. Het gaat dan onder andere over het geven van medicijnen of het inzetten van personeel dat voldoende gekwalificeerd is voor het werk.