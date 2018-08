Bij een brand in een huis aan Achter de Hoven in Leeuwarden is donderdagochtend een persoon gewond geraakt. Het gaat om een jonge vrouw, die teveel rook heeft ingeademd. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Het ging om een korte brand in de woonkamer, hoe die kon ontstaan is onduidelijk.