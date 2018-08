Latere begintijd Concours Hippique Buitenpost pakt goed uit

Uitslag tuigpaarden

Bij de tuigpaarden werden drie NK's verreden. Henk Hammers met paard Joppe werd de winnaar in de eareklasse. Ook vorig jaar kwam hij daar als winnaar uit de bus. Bij de hackneys was Els d'Archard van Enschut met paard Here I Am de snelste. Harry de Middelaar met Brandy was de beste bij de enkelspannen. Ook was er nog een rubriek met vierspannen. Die schreef Feike Holtrop op zijn naam.