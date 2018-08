Topzomer voor transportbedrijf en strohandel uit Katlijk

Geel en droog

Deze zomer lukt dat dankzij dagelijkse aanvoer van stro uit Saksen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De stro wordt daar geperst en in pakjes afgeleverd in Katlijk. Elke verse vracht wordt in zo'n twintig minuten overgeladen op een eigen vrachtwagen en aansluitend naar een klant hier in Fryslân gebracht. Het meeste grasland in de omgeving van de firme Ponne is geel en droog.

Toch kan daar nog wel veel gras van afgehaald worden. Mits het een keer gaat regenen, zegt de directeur. "We moeten met elkaar de tijd zien door te komen. Het hoeft wat mij betreft niet zo droog te blijven." Als het wel droog blijft, schakelt Ponne al zijn contacten in om de handel draaiende te houden. "Ik wil als het even kan altijd kunnen leveren."