Nieuw voortplantingscentrum voor paarden bij Bears loopt voorop

Quarantainestal

Bij de nieuwbouw op bij Bears heeft eigenaar Wiepke van de Lageweg de mogelijkheid om de merries in een zogenaamde quarantainestal onder te brengen. Dat is verplicht bij het toepassen van de ISCI-methode.

Met de techniek loopt Van de Lageweg voorop in Nederland. In totaal kunnen er in het nieuwe centrum zo'n twintig donormerries tegelijkertijd zijn. Van de Lageweg hoopt dat het voortplantingscentrum voor paarden in oktober dit jaar klaar zal zijn.