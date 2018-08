Broers Van Zuiden en Hoekstra stunten met winst 165ste PC

Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden hebben de 165ste PC op hun naam geschreven. In de finale op de heilige grond van het Sjûkelân in Franeker versloegen zij het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra (5-5 6-2), dat als grote favoriet aan de eindstrijd begonnen was.