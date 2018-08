Kunstenaarsdorp Asgaard wil geld ophalen voor dak

De organisatie achter het kunstenaarsdorp Asgaard in Leeuwarden wil proberen om met crowdfunding 10.000 euro op te halen om een dak te maken over het zogenaamde Earthship. Dat is een van de bouwwerken in het kunstenaarsdorp. Asgaard wordt gerealiseerd op een voormalig slibdepot aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden, als onderdeel van Culturele Hoofdstad.

In juni werd het dorp officieel geopend voor het publiek. Voor het afbouwen van het Earthship worden ook nog vrijwilligers en bouwmaterialen gezocht. Van de 10.000 euro die nodig is, is op dit moment nog maar 535 euro binnen, maar er zijn ook nog 46 dagen te gaan.