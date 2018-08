Borden met regels bij LeRoy-kathedraal Mildam

Vrijwilligers van stichting TIJD hebben borden geplaatst bij de Ecokathedraal van landschapsarchitect Louis LeRoy bij Mildam. Met borden worden bezoekers gewaarschuwd dat het betreden van het terrein op eigen risico is en dat het beklimmen van de hogere bouwwerken verboden is.

Verder wordt kort uitgelegd wat het idee is achter de aanleg van de Ecokathedraal. De in 2012 overleden LeRoy wilde met zijn losgestapelde stenen bouwwerken zo min mogelijk ingrijpen in de natuur. De kathedraal is een gemeentelijk monument. De stichting TIJD heeft het beheer over het terrein.