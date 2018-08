Doorstart voor kledingwinkels van Men at Work

De failliete kledingwinkelketen Men at Work maakt een doorstart. Voor Fryslân betekent het dat de vestiging in Sneek weer open gaat, de winkel in Leeuwarden blijft voorlopig dicht. Het bedrijf gaat verder onder de vleugels van Victory&Dreams Holding, waar ook ketens als Miller&Monroe en Witteveen Mode onder vallen.

Voorafgaand aan het faillissement telde de keten 27 winkels, waarvan er nog 19 in bedrijf zijn. De nieuwe eigenaar wil zoveel mogelijk vestigingen open houden en de werkgelegenheid van medewerkers behouden. Hoeveel winkels uiteindelijk open blijven, hangt af van de onderhandelingen met de verhuurders van winkels en leveranciers.