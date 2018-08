Het Waddengebied krijgt zijn eigen muziekstuk

Het Never Ending Orchestra en Sense of Place ontwikkelen dit jaar samen een Waddencompositie. Het muziekstuk moet het Waddengebied symboliseren en is bedoeld als ode aan het Unesco Werelderfgoed. Het is de bedoeling dat Friese harmonie-, fanfare- en brassbandkorpsen het stuk bij speciale omstandigheden spelen.

Het gaat daarnaast om een basiscompositie, die in de loop van de tijd kan worden aangepast, bijvoorbeeld met teksten en zanglijnen. Componist Erik Woltmeijer heeft er volgens de organisatie een toegankelijk stuk van gemaakt dat makkelijk blijft hangen.