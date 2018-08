Waterschap deelt nog geen boetes uit vanwege beregeningsverbod

Op dit moment blijft de waterstand in de Friese boezem aardig op niveau. Woensdag wordt er weer overlegd door vertegenwoordigers van de waterschappen en de IJsselmeergemeenten, om te kijken of er extra maatregelen moeten worden genomen.

Waterverbruik

Waterbedrijf Vitens is positief over het waterverbruik in onze provincie. Hoewel het verbruik nog altijd dertig procent hoger is dan normaal, is dat een stuk minder dan vorige week. Vitens heeft het gevoel dat mensen meer letter op hun waterverbruik.