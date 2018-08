Politie druk bezig met onderzoek natuurbranden Schiermonnikoog

De politie is nog steeds druk bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de natuurbranden op Schiermonnikoog vorige week. Daarbij wordt onder andere een speurhond ingezet om te onderzoeken of er brandstoffen zijn gebruikt.

Er wordt nog steeds gedacht aan brandstichting als oorzaak, maar het is niet duidelijk of dat opzettelijk is gedaan. De politie heeft nog geen verdachte in beeld en roept mogelijke getuigen dan ook op om zich te melden.