De Vrijbuiter failliet, maar kampeerwinkels zijn wel open

De kampeerwinkelketen De Vrijbuiter, met een grote vestiging in het Drentse Roden, is failliet verklaard. Eerder was al uitstel van betaling aangevraagd. Hoewel de medewerkers zijn ontslagen, blijven de winkels wel open en is het personeel aan het werk. Het ontslag is voornamelijk aangevraagd om bestaande loonafspraken veilig te stellen.

Er wordt volgens de curatoren gewerkt aan een doorstart: er hebben zich al meerdere overnamekandidaten gemeld. Volgens de curatoren komt het faillissement door een combinatie van factoren. Het bedrijf had voor lange tijd financiële verplichtingen, groeiambities en lastige marktomstandigheden, waardoor de verkoop van kampeerspullen afnam.