Elfstedentocht blijft icoon, SC Heerenveen minder populair

Wat verder opvalt, is dat Formule 1-coureur Max Verstappen schaatser Sven Kramer voorbij is gegaan als populairste sporter. En dat zowel wat prestaties als persoonlijkheid betreft, zegt Beerda. Schaatsster Ireen Wüst staat op de 5e plek, haar populariteit is volgens Beerda goed in orde. De Olympisch kampioene staat boven sporters als Tom Dumoulin en Wesley Sneijder.

Elfstedentocht

De Elfstedentocht blijkt een iconisch merk en staat ver bovenaan de lijst van populaire sportevenementen. Het kaatsen komt niet voor in het lijstje. Zelfs als je alleen naar de uitkomsten van Fryslân kijkt, eindigt de PC in Franeker net buiten de Top 10 op de 11e plek. Friezen vinden evenementen zoals de Fietselfstedentocht, het skûtsjesilen en de Sneekweek belangrijker.

Thialf

Voor de sportstadions geldt Thialf, dat op de 4e plek eindigde, als hét sportfeestpaleis van Nederland. De sfeer op de schaatsbaan staat volgens Beerda extreem ver bovenaan. Het Abe Lenstrastadion in Heerenveen is naar de 10e plek gezakt op de lijst van populairste voetbalstadions.