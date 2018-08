Friese water als magneet voor toeristen

Het IJsselmeer, de eilanden, de Friese meren en de elf steden: alle plekken met water werken als een magneet voor toeristen. "Nog niet eerder is het zo druk geweest", vertelt Albert Hendriks van toeristenbureau FrieslandHolland. "Alles zit bomvol", zegt hij. "Ik denk dat ondernemers wel 10 tot 20 procent meer omzet draaien dan vorige jaren en dat dit het drukste jaar is in zeker 25 jaar."