Voorzitter KWS bepleit 'meer spreiding van evenementen'

Dat er veel evenementen in Fryslân zijn is mooi, vindt Doevendans, maar iets meer spreiding zou beter zijn. De Sneekweek heeft ook heel direct met een ander evenement te maken, want op de Hardzeildag is ook het SKS-skûtsjesilen op het Sneekermeer. Beide evenementen passen hun planning op die dag aan: de wedstrijden van de KWS beginnen al om 9 uur 's ochtends. De skûtsjes gaan pas om 16.00 uur van start en het Prinses Margrietkanaal is 's middags dicht voor de beroepsvaart.

700 zeilboten

Aan de 83e editie van de Sneekweek doen volgende week zo'n 700 zeilboten mee, ongeveer evenveel als vorig jaar. Maar de Sneekweek heeft vroeger ook edities gehad met een kleine duizend boten. Als het aan Doevendans ligt, probeert het evenement de komende jaren weer in die richting te groeien.

G-zeilen

De 700 deelnemers komen uit in 31 klassen. Daar zit ook een bijzondere klasse bij: het G-zeilen voor mensen met een verstandelijke beperking. Die klasse heeft veertien deelnemers uit Nederland en België.

De KSW is al jaren bezig met het ontwikkeling van het G-zeilen. Doevendans is er daarom trots op dat het G-zeilen voor het eerst op het programma van de Sneekweek staat.

Traditionele vlootschouw

Op iedere wedstrijddag zijn er 36 starts. De Sneekweek begint deze vrijdag met de traditionele vlootschouw bij de Sneker Waterpoort.