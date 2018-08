Velden Sneek Wit Zwart voorlopig niet bespeelbaar

De aanloopfase naar het nieuwe seizoen is spannend voor de meer dan honderd jaar oude vereniging. "Het gras is begin juli opnieuw ingezaaid, maar op 't heden groeit er niet veel", zegt voorzitter Frank Slob over de problemen met het gras. Omdat het voorlopig warm blijft, heeft de vereniging besloten dat de grasvelden in ieder geval tot 1 september dichtblijven voor alle trainingen en wedstrijden.