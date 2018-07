OM eist 180 uur werkstraf tegen Friese oplichter

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 180 uur werkstraf geëist tegen een 43-jarige man uit Haskerhorne. De man, die actief was in een oplichtingsbende in Drenthe, werd zes jaar geleden aangehouden voor het duperen van verschillende bedrijven. De Fries bekende bij de rechter dat hij met vier andere bendeleden uit Drenthe bouwmateriaal en verf bestelde bij bedrijven en dat liet bezorgen in een bedrijfspand met fictieve bedrijven. Ook gebruikte de bende zelf valse namen.