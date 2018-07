CDA is bezorgd over de toekomst van de aardappel

In het kader van klimaatverandering wil HZPC uitgebreid onderzoek doen naar veredelingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld aardappelen. Droogte en extreme waterval hebben namelijk invloed op de gewassen. Voor dat onderzoek moet HZPC nu uitwijken naar Amerika of Azië. Dat zou een investering van miljoenen euro's zijn en een verlies van arbeidsplaatsen. Het CDA wil van de Friese Gedeputeerde Staten weten wat die kunnen doen om de werkgelegenheid van HZPC in Fryslân te behouden.