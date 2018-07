Man uit Beetsterzwaag moet smartengeld betalen aan scheidsrechter

Een 62-jarige inwoner van Beetsterzwaag moet 150 euro aan smartengeld betalen aan een scheidsrechter die in mei 2016 de voetbalwedstrijd tussen De Sweach en Fochteloo floot. De politierechter in Leeuwarden oordeelde dinsdag dat de man uit Beetsterzwaag in de functie van assistent-scheidsrechter de scheidsrechter bedreigd had.