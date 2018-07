Tourwinnaar Geraint Thomas wint Profronde Surhuisterveen, voor Tom Dumoulin

Thomas won dit jaar vor het eerst in zijn carrière de Tour de France. Voor het eerst lukte het de organisatie in Surhuisterveen om de nummer 1 en 2 van de Tour naar de Profronde te halen, want ook Tom Dumoulin stond aan de start. De winnaar van vorig jaar in Surhuisterveen werd nu tweede.

Bauke Mollema staat voor de zesde keer op rij op het podium in Surhuisterveen. Hij won in 2013.