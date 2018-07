Opnieuw twee Friese jongeren uit opvang vermist

De 15-jarige Marijke is kortgeleden geplaatst in de crisisopvang van Drachten. Ze is 1,80 meter, heeft blond haar, blauwe ogen en is te herkennen aan een litteken op haar linkerarm. Niels is 1,85 meter, heeft donkerblond haar en heeft blauw-grijze ogen. Hij had op de dag van de vermissing een zwarte trui aan en een korte broek met legerprint. Hij heeft littekens op zijn armen en benen.