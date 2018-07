VIDEO: Wie zijn de kanshebbers bij de PC?

Kanshebbers

De winnaars van vorig jaar staan in ranking netjes op de tweede plaats, ook al wonnen ze dit seizoen nog maar één keer. Ze overtuigen dit kaatsseizoen niet volledig. Bauke Triemstra en Hendrik Kootstra, de PC Koning van vorig jaar, kaatsen dit jaar mei Dylan Drent in plaats van Alle Jan Anema. Het partuur is er echt niet slechter op geworden en is absoluut een partuur om rekening mee te houden. Het partuur dat vorig jaar de minste fouten makke, won de PC van 2017. Dat kan dit jaar zomaar weer gebeuren. Al is Bauke Triemstra dit seizoen absoluut niet foutloos bij de opslag.

Het gaat niet zo goed dit seizoen, maar ze horen wel bij een rijtje kanshebbers: Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra staan derde in de ranking en wonnen twee weken geleden in Huizum hun eerste partij. Het partuur heeft het hele seizoen al last van blessures. Alle drie hebben ze partijen moeten missen en voor Bruinsma is het zelf een reden om op te houden. De PC-winnaar van 2013 blesseerde bij het voetballen zijn knie en houdt na de PC op met kaatsen. De gunfactor zal groot zijn voorr Bruinsma. Vorig jaar miste hij de PC doordat zijn heit plotseling overleed. Wat zou een goed resultaat op de PC van 2018 een mooi afscheid zijn. En dat kan; maar dan moet er veel meezitten.