Anouska Koster wint wielrennen in Surhuisterveen

Omdat er in het begin van de koers een behoorlijke regenbui viel, waren de klinkers in Surhuisterveen spiegelglad. Daarom waren er ook enkele valpartijen. "Dan moet je in de bochten goed uitkijken", zei Koster, die zelf de dans ontsprong. Ze koos direct voor de aanval: "Als je alleen voorop bent, dan heb je misschien een beetje een voordeel, want dan kun je je eigen lijn kiezen. En de aanval kiezen vind ik heel mooi. Dat is de mooiste manier om te winnen, de voldoening is dan heel groot."

Het is de eerste keer dat Koster won in Surhuisterveen. Ze werd al wel een keer tweede, dat was in 2012. "Ik dacht: die thuiskoers wil ik toch een keer winnen."