Schildpaddenopvang Harkema naar nieuw onderkomen

Hobby uit de hand gelopen

Gerard is nu zo'n tien jaar bezig met het opvangen van schildpadden. "Het is eigenlijk een beetje een hobby die uit de hand is gelopen. Ik had zelf altijd zes schildpadden en dit er een beetje ingeslopen." Gerard vindt het een prachtig dier en kon niet aanzien dat de dieren werden achtergelaten en dood gingen. "Dierentuinen kunnen ze niet opvangen, omdat ze niet bijzonder genoeg zijn. Iemand moet het dan toch doen." Behalve in Harkema is er nog één andere opvang voor schildpadden in Nederland. Daarom komen ze overal vandaan. "Ik krijg ze zelf uit Duitsland en België. Daar is al helemaal niets geregeld voor de beestjes."