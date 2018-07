Bottenbley: "Het einde der tijden is in 2030"

In 2010 en 2012 zei Bottenbley hetzelfde, maar toen wilde hij geen eindtijd noemen, maar zei dat het binnen 25 jaar zover zou zijn. Nu noemt hij dus wel een tijd. Volgens hem zullen in 2030 alleen mensen die geloven in Jezus letterlijk opstaan uit de dood. "Dat jaagt me niet op, maar inspireert me mateloos", zegt Bottenbley.

Vorig jaar hield hij na zo'n 25 jaar op als voorganger in Drachten en ging aan de slag in Amsterdam. In die 25 jaar groeide de Bethelkerk in Drachten sterk. Jacob Folkerts volgde Bottenbley op als dominee in Drachten.