Omrop TIP: het PC Kafee met Geert van Tuinen

Een dag voor de PC ontvangt presentator Geert van Tuinen weer gasten in het PC Kafee. Het is de 165e keer dat de PC wordt gehouden. Daarom bijzondere gasten aan tafel: de voorzitter van de Belgische kaatsbond Jerry Defour, drie debutanten en kaatsliefhebber Akkerman uit Lollum. Daarnaast schuift een bekende cabaretier aan die met veel passie vertelt over het kaatsen.