De FNP in Noordoost-Fryslân heeft zorgen over de woningkrapte

De FNP in Noordoost-Fryslân heeft zorgen over de dreigende overspannenheid van de woningmarkt in de regio. Rondom in Noordoost-Fryslân is volgens de fractie meer vraag naar bouwkavels en ook de verkoop van bestaande woningen loopt beter dan ooit tevoren. De fractie wil daarom graag inzicht krijgen over het verloop van de woningmarkt in Noordoost-Fryslân.