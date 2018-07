Atlete Foekje Dillema geen ereburger Kollumerland

Keizer had aangestuurd op een postuum ereburgerschap, als definitief eerbetoon aan Dillema. Maar volgens de gemeente heeft Dillema zich niet verdienstelijk gemaakt voor de gemeente. Keizer noemt de "koude" reactie van de gemeente jammer. "Het college kan zich niet verplaatsen in de mens en sporter Foekje Dillema."

Dillema: vrouw of man?

Volgens Keizer is met geen pen te beschrijven wat Dillema heeft meegemaakt. Ze werd in de jaren 50 geschorst omdat ze niet wilde meewerken aan een medische keuring. Daarna werd getwijfeld of Dillema wel een vrouw was. Volgens Keizer was er sprake van politieke spelletjes. "Jan Blankers, de man van Fanny Blankers-Koen, heeft ervoor gezorgd dat Dillema levenslang werd geschorst, omdat zij de grootste bedreiging voor Fanny was."

Documentaire

Er is 70 jaar later nog steeds veel belangstelling voor de kwestie. Afgelopen zondag werd de documentaire over Dillema herhaald in het landelijke televisieprogramma Andere Tijden Sport. Volgens Keizer zouden de jaarlijkse Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo eigenlijk de Foekje Dillema Games moeten heten.