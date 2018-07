Keeper Harm Zeinstra stopt met het profvoetbal

Keeper Harm Zeinstra uit Noardburgum zet per direct een punt achter zijn voetbalcarrière als prof. Hij stopt na één jaar bij voetbalclub Heracles Almelo. De 29-jarige Zeinstra heeft aangegeven dat hij hem wil gaan richten op een carrière in het bedrijfsleven. Hij gaat aan het werk als consultant bij NMC Bright, een adviesbedrijf in de sportwereld. Bovendien zal hij een masteropleiding volgen aan het Johan Cruyff Institute.