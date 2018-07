Alles wat je moet weten voordat je de Tall Ships Races bezoekt

Wanneer zijn de Tall Ships eigenlijk in Harlingen?

In tegenstelling tot 2014, is Harlingen deze keer de finishplaats van de Tall Ships Races. Dit betekent dat alle deelnemende schepen op de 'aankomstdag' nabij Harlingen hun finish hebben, en er dan ook een lange reis op hebben zitten.

De aankomst van de Tall Ships in Harlingen gebeurt allemaal op vrijdag 3 augustus, en ook deze keer is er net zoals in 2014 een zogenaamde 'Sail In'. Dit betekent dat alle schepen die het komende weekeinde in Harlingen zullen aanmeren, een voor een de haven in zullen varen. Op deze manier kan het publiek vanaf de wal alle schepen goed bekijken terwijl ze in actie zijn. Het programma van de 'Sail In' begint om ongeveer 12:00 uur en duurt tot ongeveer 18:00 uur.

Wilt u precies weten wanneer de schepen in Harlingen aankomen dan kunt u op de site van de organisatie een speciaal kaartje raadplegen, waar live te volgen is waar welk schip is.

De schepen zijn na de 'Sail In' het volledige weekeinde in Harlingen te bekijken, totdat ze maandag 6 augustus om 11:00 uur de haven weer verlaten. Deze 'Sail Out' gaat waarschijnlijk duren tot een uur of vier 's middags.