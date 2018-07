De stichting Stype is erg geschrokken van de aanslag in Tadzjikistan

De Friese stichting Stype is erg geschrokken van de aanslag op fietstoeristen in Tadzjikistan. Penningmeester Abe Timmermans zegt dat de stichting alleen maar positieve ervaringen heeft met het land en de inwoners. Hij vindt het een schande dat het land nu met deze terreurdaad in het nieuws komt. De stichting steunt in dat land in internaat voor kinderen.