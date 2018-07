UPDATE: IS zit achter aanslag waar Fries bij omkwam, volgens regering Tadzjikistan

Eerder meldde de regering van Tadzjikistan dat leden van een verboden islamitische partij achter de aanslag zouden zitten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Tadzjikistan baseerde zich bij die beschuldiging op een bekentenis van een verdachte die is aangehouden. De daders zouden zijn getraind in Iran. De islamitische partij werd door de regering van Tadzjikistan in 2015 verboden. Sinds die tijd zijn honderden partijleden en aanhangers opgepakt. Nu blijkt dus dat dit waarschijnlijk niet correct is en IS achter de aanslag zit.

De islamitische partij zelf ontkend hierbij betrokken te zijn. De partij roept de Europese organisatie voor Vrede en Veiligheid op om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de aanslag. Dat meldt Akhbor, een nieuwswebsite in Tadzjikistan.

Premier Rutte en minister Blok

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is geschokt door de dood van vier toeristen in Tadzjikistan, waaronder één Nederlander. Dat laat hij op Twitter weten. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door dit verschrikkelijke verlies", schrijft hij in de tweet. Volgens Blok heeft Tadzjikistan Nederland verzekerd dat de zaak grondig wordt onderzocht.

Ook premier Mark Rutte laat op Twitter weten dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en nabestaanden "van deze afschuwelijke aanslag".