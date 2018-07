VIDEO: Wat vinden bezoekers van de spuitende potvis van Harlingen?

Tien van de elf fonteinen in de Friese elf steden zijn afgelopen voorjaar aangezet. Hoe gaat het nu? Worden ze massaal bezocht? Wat vindt iedereen ervan? Omrop Fryslân gaat bij de fonteinen langs en peilt de meningen. Dinsdag kijken wij in Harlingen, waar een mega-potvis in het water ligt, bedacht door Jennifer Allora & Guillermo Galzadilla uit Amerika en Cuba.