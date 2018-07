Islamitische Staat eist aanslag op Fries in Tadzjikistan op

IS zegt dat hun soldaten de aanval hebben uitgevoerd, om zo burgers te treffen uit landen die samenwerken bij de strijd tegen IS.

De Tadzjiekse minister Ramazon Rakhimzoda van Binnenlandse Zaken zei eerder dat de autoriteiten rekening houden met verschillende scenario's: een ongeluk, een beroving of een terroristische aanslag.

De ambassade van de Verenigde Staten gaat uit van opzet. Of IS de aanslag ook werkelijk heeft gepleegd is nog de vraag. Bij aanslagen of vermoedens daarvan komt IS vaker met verklaringen waarin het de verantwoordelijkheid opeist.