Aardappelhandelshuis HZPC: "Europa houdt toekomst van aardappelen tegen"

Juist in tijden, zoals nu, met de grote droogte, wordt vaker stilgestaan bij aanpassing van gewassen op de veranderende omstandigheden. Maar dat deed HZPC altijd al als internationaal actieve organisatie, die ook werkt voor landen waar het altijd al droog was. Dat betekent echter niet dat aardappels die voor een droog klimaat zijn ontwikkeld, zomaar de Friese grond in kunnen. Daar spelen vee meer factoren een rol bij.