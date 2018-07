Gemeentemedewerkers eerder uit bed voor onderhoud sportvelden

"Wij willen schade aan het jonge groen zoveel mogelijk voorkomen", zegt wethouder Mark de Man, "en ervoor zorgen dat de sportvelden er komend speelseizoen weer goed bij liggen."

Het lukt niet al het groen in de gemeente levend te houden. Het Julianapark in Bolsward en het Wilhelminapark in Sneek worden niet meer beregend. Daar gaat het om tijdelijk groen. Voor de winter wordt daar weer opnieuw geplant.