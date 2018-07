Theaterspektakel De Reuzen oefent bij WTC Expo in Leeuwarden

Politiebegeleiding

Het meest lastige was het transport van een grote kraan van meer dan vier meter breed. Daar komt de grootste reus, De Duiker, in te hangen. "We hebben een trailer van ons wat moeten aanpassen", vertelt Roelof Dijkstra van PAX. "Het transport was 4.40 meter breed en is door de politie begeleid."

Maandag werden de eerste transporten in Leeuwarden gelost. Dat gebeurt door de Fransen zelf. Het laatste transport staat voor 8 augustus gepland. "Dat is een bijzonder transport", zegt Dijkstra. Er zal geen extra Reus naar Leeuwarden komen, zei Dijkstra, maar wat wel? Dat wou hij nog niet prijsgeven,