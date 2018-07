Een uitstalling van verschillende kunstwerken moet Oldeberkoop vier weken lang opfleuren. Een kunstroute door het dorp dus en ze verwachten tot en met 26 augustus zo'n 10.000 mensen. Het is de 47e keer dat Open Stal georganiseerd wordt. Dit jaar is het thema Nieuwe Wereld. Verslaggever Andor Faber was er maandag bij in Oldeberkoop.