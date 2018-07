LTO Noord wil dezelfde spelregels voor beregening

Andere waterschappen om het IJsselmeer heen hebben nog geen beregeningsverbod ingesteld, dus wordt er bijvoorbeeld in de Noordoostpolder volop beregend, terwijl dat hier verboden is. "Dat geeft een ongelijk speelveld", stelt De Vries. LTO Noord is continu in gesprek met het waterschap en legt de kwestie daar op tafel.

De Vries snapt de overwegingen van het waterschap wel, maar zou graag een eenduidig beleid van alle waterschappen zien. "Maar ik wil er ook weer niet voor pleiten dat anderen net zo weinig mogen beregenen als wij. Dan zou ik de collega-boeren daar misgunnen dat ze mogen beregenen en dat wil ik niet."

Toch verwacht De Vries dat een beregeningsverbod er binnenkort ook in andere waterschappen komt. "Er komt via de rivieren niets meer bij en het regent ook niet. Dan raakt het water gewoon op."