Lemster veroordeeld voor wapenbezit, mishandeling en heling

Een 42-jarige Lemster is door de rechter veroordeeld voor wapenbezit, mishandeling van een politieagent en het helen van een gestolen auto. De man moet een week de cel in, maar heeft ook al zo lang in voorarrest gezeten.

Hij kreeg ook 77 dagen voorwaardelijke celstraf en een drugsverbod. In zijn proeftijd van 3 jaar moet de man meewerken aan drugscontroles.

Bij zijn uitspraak houdt de rechter rekening met het feit dat de man inmiddels een positieve draai aan zijn leven heeft gegeven en dat zijn vriendin ervoor zorgt dat hij op het rechte pad blijft.