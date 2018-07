Leeuwarden en Fryslân krijgen versie van Monopoly

"Wij hebben ook wel eens elfstedenmokken in de winkel gehad en er was niet eens zo'n groot verschil binnen en buiten de provincie", zegt Jan Hoitema van Poiesz over de verkoop. "Er komen een paar duizend spelletjes in de winkels." Hoitema kon niet zeggen om hoeveel spellen het gaat. "Maar wel met drie nullen. Ik kan het niet goed inschatten, maar honderden is te weinig. Daar is het te duur voor."