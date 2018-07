Drie boeren hebben beregeningsverbod overtreden

Het waterschip gaat ervan uit dat het beregeningsverbod, zoals dat nu geldt, voorlopig niet wordt uitgebreid. Mocht de droogte langer aanhouden, dan wordt het verbod in de loop van volgende week uitgebreid.

Situatie droogte stabiel

Volgens een woordvoerder van het waterschap is de situatie op dit moment wat betreft de droogte en waterkwaliteit stabiel. Wel constateren medewerkers van het waterschap dat de vis "flauw" reageert. Het kalamiteitenteam van Sportvisserij Fryslân houdt dit in de gaten en wordt in geval van nood ingezet om bijvoorbeeld meer zuurstof in het water te krijgen.

Ook de kwaliteit van het zwemwater in de provincie is stabiel. Voorlopig is er op twee officiële plekken blauwalg aangetroffen.