Friese jagers keren zich tegen voorgenomen gruttojacht in Frankrijk

De Leeuwarder Courant publiceerde afgelopen vrijdag een artikel over het voornemen in Frankrijk. De regio Fryslân van de Koninklijke Jagers Vereniging wijst erop dat er in Fryslân allerlei acties worden ondernomen om de vogelsoort juist te redden. "Het zou naar de mening van de Friese jagers een slag in het gezicht zijn voor al deze beschermingsinitiatieven in Friesland".

De Friezen roepen het bestuur van de Nederlandse Jagers Vereniging op om hun invloed in Frankrijk te gebruiken om opnieuw te proberen de jacht op de grutto te voorkomen.