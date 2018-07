"Dode zeehonden een raadsel voor opvang Terschelling"

De zeehonden lagen op een vlonder, terwijl medewerkers het zwembad schoonmaakten. Toen ze de zeehonden weer in het bad wilden toelaten, waren ze dood. De jonge dieren werden de afgelopen weken verzorgd en stonden op het punt weer terug te gaan naar de zee. De kadavers zijn naar het Veterinair Pathologisch Centrum in Utrecht gebracht.

Uit een eerste onderzoek bleek dat de zeehonden gezond waren. Er wordt gedacht aan een virus of vergiftiging als doodsoorzaak.

Hard aangekomen

Er is vervolgonderzoek nodig om achter de oorzaak te komen, maar dat kost veel geld. Volgens voorzitter Guus Schweigmann van de opvang is de vondst van de dode dieren hard aangekomen bij de vrijwilligers. "Het is net alsof je eigen kind is overleden", zegt hij. Op het moment dat het zwembad werd schoongemaakt, was het z'n 22 graden. Aan de hitte kan het volgens Schweigmann dan ook niet hebben gelegen.

Toch hebben ze nu maatregelen genomen. Er is meer schaduw gecreëerd en er is een sproei-installatie aangelegd om de dieren koel te houden. "We doen er echt alles aan om de dieren te beschermen en willen alles uitsluiten", zegt Schweigmann. Er werden zeven zeehonden opgevangen, daarvan zijn er nu dus nog twee.