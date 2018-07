Hoe zitten de Tall Ships Races precies in elkaar?

Oorsprong

Hoewel de schepen al eeuwenlang op de internationale zeeën actief zijn, is de benaming Tall Ship pas recentelijk geïntroduceerd. Dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog toen de schepen een nieuwe bestemming kregen. Vroeger werden Tall Ships met name gebruikt om ladingen van het ene land naar het andere land te vervoeren, maar na de oorlog kregen ze de functie van opleidings- en wedstrijdschip. In die tijd zijn ook de Tall Ships Races ontstaan: een internationaal evenement waarbij veel verschillende zeilreuzen in wedstrijdvorm van de ene naar de andere Europese haven zeilen. Het was de bedoeling om met deze race jongeren enthousiast te maken voor de oude zeilschepen.

De Engelsman Bernard Morgan nam het initiatief voor de race, die bij de eerste editie in 2956 van Torque, via Devon naar Lissabon ging.